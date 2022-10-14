Медвежья услуга: в Тульской области иностранца осудят за попытку дать взятку за своих земляков Фото: Архив "КП"

В Донском Тульской области 50-летний иностранец обвиняется в даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий.

По версии следствия, вечером 29 августа 2022 года обвиняемый пришел в служебный кабинет заместителя начальника полиции по городу Донскому. Желая помочь троим своим соотечественникам, которых задержали накануне сотрудники полиции за нарушение правил миграционного учета, мужчина положил на стол полицейского, занимавшегося этим делом, 3 купюры по 5 тысяч рублей, предлагая их как взятку за то, что его земляки избегут административной ответственности.

Однако сотрудник полиции от взятки отказался, а незадачливому взяткодателю теперь грозит уголовная ответственность. Дело направили в Донской городской суд Тульской области для рассмотрения по существу.