В Туле уроженка средней Азии украла из бутика куртку, джемпер и брюки
Фото: Архив "КП"
В Туле в отделение полиции с заявлением о краже обратилась менеджер магазина одежды, которая пояснила, что из бутика торгового центра по улице Пролетарской пропала женская одежда – куртка, джемпер и брюки.
Проведя проверку и просмотрев записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили, что кражу совершила 32-летняя неработающая уроженка средней Азии. Ее задержали и доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства, где она призналась в содеянном. Похищенные вещи изъяли и возвратили законному владельцу.
В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.