В Туле уроженка средней Азии украла из бутика куртку, джемпер и брюки Фото: Архив "КП"

В Туле в отделение полиции с заявлением о краже обратилась менеджер магазина одежды, которая пояснила, что из бутика торгового центра по улице Пролетарской пропала женская одежда – куртка, джемпер и брюки.

Проведя проверку и просмотрев записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили, что кражу совершила 32-летняя неработающая уроженка средней Азии. Ее задержали и доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства, где она призналась в содеянном. Похищенные вещи изъяли и возвратили законному владельцу.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.