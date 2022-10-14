В Туле осудили иностранца, который вывел за рубеж почти полмиллиарда рублей Фото: Архив "КП"

В Туле суд признал 42-летнего жителя Москвы виновным в совершении валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

В суде установлено, что с 26 мая по 30 ноября 2015 года иностранец, являвшийся коммерческим директором ООО «Дионис», вопреки закону о валютном контроле, через подконтрольные ему юридические лица перевел деньги на счет нерезидента, за 58 валютных операций под видом оплаты по фиктивному контракту поставки оборудования злоумышленник вывел 490 млн рублей. А чтобы избежать отчета об отсутствии фактических поставок оборудования, он предоставил трем банкам, проводившим валютный контроль, недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях переводов.

Суд приговорил мужчину к 5,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также к штрафу в 500 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.