В Туле с 1 марта на платных парковках появится синяя разметка Фото: Архив "КП"

С 1 марта в Туле платные места для парковки будут отмечать синей разметкой, соответствующее Постановление об изменениях в ПДД вступят в силу весной 2022 года.

Таким способом будут визуально разделять зоны платного и бесплатного паркинга: синий цвет для платных мест, белый – для бесплатных.

Напомним, на текущий момент в Туле действует 112 платных парковок, на которых 1641 место для машин.

Кроме того, изменится и знак платной парковки: к привычной «Р» добавится изображение монет.