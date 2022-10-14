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Общество14 октября 2022 9:43

В Туле с 1 марта на платных парковках появится синяя разметка

Новый тип разметки будет разделять платные (синий цвет) и бесплатные (белый) места парковки
Источник:kp.ru
В Туле с 1 марта на платных парковках появится синяя разметка

В Туле с 1 марта на платных парковках появится синяя разметка

Фото: Архив "КП"

С 1 марта в Туле платные места для парковки будут отмечать синей разметкой, соответствующее Постановление об изменениях в ПДД вступят в силу весной 2022 года.

Таким способом будут визуально разделять зоны платного и бесплатного паркинга: синий цвет для платных мест, белый – для бесплатных.

Напомним, на текущий момент в Туле действует 112 платных парковок, на которых 1641 место для машин.

Кроме того, изменится и знак платной парковки: к привычной «Р» добавится изображение монет.