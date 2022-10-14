В Туле частный владелец в срочном порядке продает "бомбоубежище" за 1 млн рублей (фото автора объявления)

На известном сайте бесплатных объявлений обнаружилось предложение от туляка, желающего срочно продать (или обменять на другое помещение), как он утверждает - бомбоубежище. Выставленное на продажу помещение расположено в подвальном помещении двухэтажного дома на улице Шевченко, 8а и имеет отдельный вход.

Потенциальному покупателю предлагают приобрести помещение в четыре комнаты с проведенными электричеством, отоплением, холодной водой и канализацией. Использовать его, уверяет автор объявления, можно под любой вид деятельности - склад, производство, ЖЭУ и так далее.

Действительно ли этот подвал имеет защиту от бомбардировок неизвестно.