За пожарами в лесах Тульской области будет следить дистанционная система «Лесохранитель» Фото: материалы пресс-служб

13 октября по поручению губернатора Тульской области сотрудникам лесничеств и лесохозяйственного учреждения региона передали новую технику и оборудование. Отмечается, что сохранение уникальных природных ресурсов, в том числе лесного фонда – одна из первостепенных задач. Поэтому в последние годы активно закупается, в том числе за счёт федерального бюджета, техника, которая поможет в охране лесов от незаконных вырубок, лесонарушений и пожаров.

Всего в этом году приобрели:

- девять квадроциклов с прицепами, которые помогут патрулировать леса;

- две пожарных автоцистерны повышенной проходимости и грузопассажирский автомобиль (малый лесопатрульный комплекс);

- 79 видеорегистраторов, 76 фотоловушек и 30 комплектов инструментов для выполнения задач лесных инспекторов.

Кроме того, в этом году в регионе заработала система дистанционного обнаружения лесных пожаров «Лесохранитель». Она позволяет выявлять пожары на ранней стадии, создавать 3D-модели распространения огня и определять координаты возгорания. До конца этого года система будет интегрирована с Ситуационным центром Губернатора Тульской области.