В ДТП с "перевертышем" в Тульской области пострадал 63-летний мужчина Фото: материалы пресс-служб

13 октября в 13:10 на 64-м километре автодороги «Калуга-Перемышль-Белев-Орел» в Суворовском районе Тульской области произошло ДТП с пострадавшим.

По предварительной информации, 36-летняя женщина на автомобиле Hyundai Solaris превысила безопасную скорость движения, съехала с дороги на левую обочину иврезалась в металлическое барьерное ограждение, после чего автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля – 63-летний мужчина. После оказания медицинской помощи он был отпущен.