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Происшествия14 октября 2022 8:03

В ДТП с "перевертышем" в Тульской области пострадал 63-летний мужчина

Водитель автомобиля Hyundai превысила скорость и выехала с дороги, врезавшись в отбойник и перевернувшись
Источник:kp.ru
В ДТП с "перевертышем" в Тульской области пострадал 63-летний мужчина

В ДТП с "перевертышем" в Тульской области пострадал 63-летний мужчина

Фото: материалы пресс-служб

13 октября в 13:10 на 64-м километре автодороги «Калуга-Перемышль-Белев-Орел» в Суворовском районе Тульской области произошло ДТП с пострадавшим.

По предварительной информации, 36-летняя женщина на автомобиле Hyundai Solaris превысила безопасную скорость движения, съехала с дороги на левую обочину иврезалась в металлическое барьерное ограждение, после чего автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля – 63-летний мужчина. После оказания медицинской помощи он был отпущен.