С начала 2022 года от укусов клещей пострадали почти 5000 жителей Тульской области Фото: Архив "КП"

В Тульской области за 9 месяцев 2022 года зарегистрировали 4 810 случаев, когда туляки пострадали от укусов клещей, что на 14% выше среднемноголетнего уровня, сообщает управление Роспотребнадзора по Тульской области. 1 362 пострадавших - дети.

Чаще от насекомых страдали люди на территории садово-огородных товариществ (38,7%), во дворах (32,1%), в лесах (14,9% и в парках (5,3%).

При этом из общего числа исследованных 2 915 клещей заражены бореллиями и анаплазмой оказались 15,2% и 5,8% соответственно, что выше среднемноголетних значений. Инфицированность эрлихиями достигла 0,4%.

Из людей за этот год 14 укушенных заболевли боррелиозом - среди них жители Тулы, Алексинского, Арсеньевского, Белевского, Богородицкого, Ефремовского, Киреевского и Суворовского районов.