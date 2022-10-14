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Общество14 октября 2022 7:20

Россельхознадзор обнаружил опасную свалку на сельхозугодьях в Тульской области

Почва на этом участке оказалась загрязнена опасным для человека даже в малой концентрации канцерогеном
Источник:kp.ru
Россельхознадзор обнаружил опасную свалку на сельхозугодьях в Тульской области

Россельхознадзор обнаружил опасную свалку на сельхозугодьях в Тульской области

Фото: материалы пресс-служб

В Киреевском районе Тульской области на территории земельного участка, относящегося к сельхозугодьям, Россельхознадзор нашел свалку бытового и строительного мусора площадью около 0,1 гектара.

Территорию свалки покрывают пластиковые бутылки, гнилые доски, битый шифер, есть следы горения коммунальных отходов. А в пробах плодородной почвы выявили превышение предельно допустимых концентраций бенз(а)пирена и нефтепродуктов. причем бенз(а)пирен является химическим канцерогеном, опасным для человека даже в низкой концентрации.

Россельхознадзор направил в районную администрацию требование о рекультивации и ликвидации свалки.