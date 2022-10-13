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Общество13 октября 2022 14:59

В Тульскую область на следующей неделе придут похолодание и дожди

Непогоду принесет атлантический вихрь, который придет на смену антициклону
Источник:kp.ru
В Тульскую область на следующей неделе придут похолодание и дожди

В Тульскую область на следующей неделе придут похолодание и дожди

Фото: Архив "КП"

В Центральной части России и Тульской области начиная со следующего понедельника ожидается перемена погоды - вместо прохладной, но солнечной и сухой "золотой осени" придут дожди и похолодание, сообщают специалисты Центра погоды «Фобос».

Заморозки и осадки принесет атлантический вихрь, который придет на смену антициклона. Облачность накроет всю северную половину Русской равнины вплоть до Московской и Тульской областей.

Дневная температура воздуха снизится до +5...+9 градусов, ожидается пасмурная и дождливая погода.

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