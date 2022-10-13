В Тульскую область на следующей неделе придут похолодание и дожди Фото: Архив "КП"

В Центральной части России и Тульской области начиная со следующего понедельника ожидается перемена погоды - вместо прохладной, но солнечной и сухой "золотой осени" придут дожди и похолодание, сообщают специалисты Центра погоды «Фобос».

Заморозки и осадки принесет атлантический вихрь, который придет на смену антициклона. Облачность накроет всю северную половину Русской равнины вплоть до Московской и Тульской областей.

Дневная температура воздуха снизится до +5...+9 градусов, ожидается пасмурная и дождливая погода.