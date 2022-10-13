В Туле 14 октября без электричества останутся десятки домов и морг Фото: Архив "КП"

14 октября в Туле несколько десятков домов и морг останутся без электричества из-за плановых ремонтных работ на участках сети. Сотрудники электроснабжающей организации проведут ремонт и замену оборудования, выправку опор и другие работы.

Света не будет по следующим адресам:

с 09:00 до 12:00 - Мясново: Одоевское ш., 1-в, 12; ул. Первомайская, 13 (Морг); ул. Жаворонкова, 5; с 09:00 до 17:00 - ул. Октябрьская, 93, 95, 95-а, 95-б, 95-в; ул. Галкина, 36, 37; ул. 3-я Трубная, 13-19 (нечётн.), 18-26 (чётн.); ул. Серебровская, 47-87 (нечётн.); ул. Самокатная, 10-28 (чётн.), 9-а, 9-15 (нечётн.); ул. Чехова, 18-30 (чётн.), 21-33 (нечётн.); ул. 2-я Трубная, 15-23 (нечётн.), 22, 24; ул. Болдина, 58; ул. Московская, 1-11 (нечётн.), 4-28 (чётн.); ул. Тульская, 20, 22; п. 1-й Западный: ул. Д. Бедного, 5-20; ул. Чехова, 25-32, 32-а; с 09:30 до 13:30 - ул. Н. Руднева, 9, 17, 19, 19-а, 21, 21-а, 32; ул. Циолковского, 2, 2-а, 2-б, 2-в, 8-б, 10, 12, 15; ул. Обручева, 1; ул. Агеева, 6; пр-т Ленина, 97.