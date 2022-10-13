Туляк с подельником из Орловской области украли со склада в Туле газировку на 250 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

В отделение полиции в Туле с заявлением о крупной краже обратился генеральный директор одной из тульских компаний. Мужчина рассказал полицейским, что со склада компании на улице Щегловская засека украли газированные напитки на сумму в 246 240 рублей.

Просмотрев записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили, что похитителями являются двое молодых людей: ранее судимый 27-летний местный житель и безработный 21-летний житель Орловской области. Спустя некоторое время молодых людей задержали и доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. Там злоумышленники признались в содеянном. А вот похищенное вернуть не удалось - молодые люди успели его реализовать.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража». Обоих подозреваемых поместили под подписку о невыезде.