Бойцы из Тульской области и члены их семей получат специальнцую скидочную карту «Zабота» Фото: материалы пресс-служб

Исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований Тульской области» рассказал в рамках брифинга для СМИ о проекте в помощь военнослужащим и членам их семей.

Так, военнослужащие и мобилизованные жители Тульской области, добровольцы, а также члены их семей смогут получить новую карту «Zабота», по которой им в рамках проекта будут предоставлены скидки при покупке различных товаров и услуг.

Сейчас прорабатывается вопрос взаимодействия с потенциальными партнерами проекта, с которыми будут заключены соглашения. В ближайшее время на сайте проекта опубликуют информацию, как получить карту, а также полный перечень партнеров, которые предоставят скидки.