Туляки могут поддержать мобилизованных, перечислив пожертвование на спецсчет Фонда «Все для Победы» Фото: Алексей ФОКИН

Тулякам доступна возможность помочь мобилизованным военнослужащим Тульской области - это можно сделать, перечислив пожертвование на спецсчет Фонда «Все для Победы». Средства пойдут на приобретение всего необходимого для бойцов. Сделать это можно по QR-коду или через систему быстрых платежей.

Свои личные средства уже перечислили депутаты Тульской областной Думы и Тульской городской Думы, представители бизнеса и неравнодушные граждане. Предприниматели также предоставили необходимый хозяйственный инвентарь, комплекты термобелья, гигиенические наборы и продукты питания.

Проект стал продолжением федеральной акции «Все для победы», в рамках которой с апреля на помощь военнослужащим в стране собрано уже порядка 2,6 млрд рублей, и сейчас в рамках регионального проекта ведется сбор помощи именно для тульских военнослужащих.

Напомним, ранее мы уже писали о 27 пунктах сбора вещей для военнослужащих и их семей, открывшихся в Тульской области.

Также, кроме материальной помощи, каждый может поддержать бойцов и морально. Свои добрые пожелания и просто теплые слова можно оставить в виде письма нашим бойцам в центре поддержки или на сайте проекта.