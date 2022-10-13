В отношении подростков из Тульской области, избивших товарища, СК возбудил уголовное дело Фото: Архив "КП"

В Щекинском районе Тульской области следователи СК возбудили уголовное дело по факту избиения подростками своего сверстника.

Напомним, сегодня, 13 октября, в одной из соцсетей появилось видео, на котором подростки из Щекинского района избивают своего сверстника. Этим фактом заинтересовалась прокуратура, а участников происшествия нашли и доставили в отделение сотрудники полиции.

Теперь же и вовсе стало известно, что по данному факту СУ СКР по Тульской области возбудило уголовное дело по статье "хулиганство, совершенное группой лиц".

Предварительно установлено, что 17 августа 2022 года в лесном массиве недалеко от школы, где обучался пострадавший 12-летний мальчик, трое несовершеннолетних знакомых избили его избиению. При инциденте присутствовало еще несколько подростков, снимавших происходящее на камеры телефонов.

В настоящее время следователи СК устанавливают все обстоятельства случившегося: осмотрено место происшествия, опрашиваются несовершеннолетние, присутствовавшие при конфликте, а также их родители, в ближайшее время будут назначены все необходимые судебные экспертизы.

После установления подробных обстоятельств произошедшего будет дана правовая оценка действиям подростков, а также оценка действий должностных лиц органов системы профилактики.