Пыль, мыши и надколотая посуда: прокуратура нашла нарушения в одной из школ Тульской области Фото: материалы пресс-служб

Киреевская межрайонная прокуратура провела проверку в школе города Болохово, после появления сообщений о мышах, бегающих по коридорам МКОУ «Болоховский центр образования № 2».

В ходе проверки сотрудники администрации школы подтвердили изложенные в публикации факты, а также незамедлительно провели внеплановую дератизацию подвалов и зацементировали отверстия в стенах.

Также проверка установила, что вопреки санитарным требованиям в столовой школы некачественно проводилась ежедневная уборка пищеблока (на подоконниках следы пыли), а также допускалось использование посуды со сколами на эмали.

Для устранения выявленных нарушений примут комплекс мер прокурорского реагирования.