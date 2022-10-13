Пыль, мыши и надколотая посуда: прокуратура нашла нарушения в одной из школ Тульской области
Фото: материалы пресс-служб
Киреевская межрайонная прокуратура провела проверку в школе города Болохово, после появления сообщений о мышах, бегающих по коридорам МКОУ «Болоховский центр образования № 2».
В ходе проверки сотрудники администрации школы подтвердили изложенные в публикации факты, а также незамедлительно провели внеплановую дератизацию подвалов и зацементировали отверстия в стенах.
Также проверка установила, что вопреки санитарным требованиям в столовой школы некачественно проводилась ежедневная уборка пищеблока (на подоконниках следы пыли), а также допускалось использование посуды со сколами на эмали.
Для устранения выявленных нарушений примут комплекс мер прокурорского реагирования.