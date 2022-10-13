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Общество13 октября 2022 9:22

В Щекино Тульской области полиция задержала подростков, избивших товарища

С каждым из участников происшествия теперь индивидуально работают правоохранители
Источник:kp.ru
В Щекино Тульской области полиция задержала подростков, избивших товарища

В Щекино Тульской области полиция задержала подростков, избивших товарища

Фото: Архив "КП"

В Щекино Тульской области сотрудники полиции выявили и доставили в отделение подростков, избивших сверстника.

Напомним, ранее мы сообщали об опубликованном в соцсетях видео, на котором несколько щекинских подростков били, оскорбляли и в буквальном смысле оплевывали своего ровесника, по предположению автора публикации - возможно, инвалида. После публикации вопросом заинтересовалась прокуратура, которая организовала проверку, а также полиция.

Как удалось выяснить сам инцидент произошел 17 августа, но широкую огласку получил только сейчас. После выявления всех участников, их доставили в отдел МВД России по Щёкинскому району. С каждым из них индивидуально работают правоохранители, чтобы выяснить причины правонарушения, а также степень непосредственного участия. Помимо этого, решается вопрос о привлечении к ответственности законных представителей подростков.

Специалисты Министерства образования и Министерства труда и социальной защиты Тульской области организовали выезд для установления причин и условий, способствующих деструктивному поведению подростков.