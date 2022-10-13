Будущие агролидеры: студенты Тульского сельскохозяйственного колледжа присоединились к просветительскому проекту Россельхозбанка

Узнать о новейших технологиях и идеях в сельхозотрасли, пообщаться с известными наставниками, научиться самопрезентации и рассказать о своих идеях – все это могут студенты аграрных специализаций в рамках просветительского проекта Россельхозбанка «Агролидеры России».

Проект призван помочь инициативным студентам проявить себя, получить оценку своих проектов, идей и компетенций от лидеров отрасли. Наставниками молодых специалистов стали HR-эксперт Алена Владимирская, преподаватель ВШЭ Надежда Орлова, бизнес-тренер Константин Буше и представители крупных предприятий, в частности ГК «Абрау-Дюрсо», ЭФКО и агрохолдинга «Степь». Материалы, представленные на образовательной платформе, помогут понять основные тренды в развитии АПК, а прямые эфиры с наставниками – сформулировать свои идеи и оформить их в полноценные проекты. Итоговые работы будут оценены как в открытом голосовании, так и экспертным жюри. Победители конкурса сформируют «золотой» резерв молодых специалистов и получат возможность стажировки на ведущих аграрных предприятиях России.

В проекте уже участвует более 2 000 студентов из разных регионов страны, среди них – студенты Тульского сельскохозяйственного колледжа им. И. С. Ефанова. Ребята уже изучили материалы и активно готовят свои проекты.

Директор Тульского сельскохозяйственного колледжа им. И.С. Ефанова Олег Глотов.

«Мы с удовольствием поддерживаем те инициативы, которые помогают нашим студентам стать более компетентными и востребованными на рынке труда. Наши ребята с удовольствием присоединились к проекту «Агролидеры России». Уверен, он принесет практическую пользу всем участникам и хочу пожелать удачи в конкурсе проектов», – отметил директор Тульского сельскохозяйственного колледжа им. И.С. Ефанова Олег Глотов.

Директор Тульского регионального филиала Россельхозбанка Сергей Ганжа.

«РСХБ активно участвует в наращивании кадрового капитала АПК. Мы рады, что у нас сложились тесные партнерские отношения с Тульским сельскохозяйственным колледжем им. И.С. Ефанова, который для сельхозотрасли региона готовит действительно конкурентные и квалифицированные кадры. На базе колледжа мы уже провели «Школу фермера», которая помогла начинающим и действующим фермерам актуализировать свои знания в области сельского хозяйства и получить практические навыки в сфере бизнес-планирования, маркетинга и т.д. Без сомнения, проект «Агролидеры Россиии» станет отличным продолжением нашего взаимодействия и стартом для участников, он поможет приобрести не только важные знания, но и интересные знакомства», – отметил директор Тульского регионального филиала Россельхозбанка Сергей Ганжа.

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