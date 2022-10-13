Тулячку оштрафовали за публикацию в соцсетях 9-летней давности Фото: Архив "КП"

Тулячка, опубликовавшая в социальной сети запись 6 апреля 2013 года, была оштрафована: как установил суд, что запись содержала информацию экстремистского характера — нацистскую символику.

Отмечается, что в суде женщина полностью признала свою вину, а также сообщила, что сейчас придерживается других взглядов, а старая страница, на которой размещена злосчастная запись, заблокирована, и уже девять лет женщина не имеет к ней доступа.

Суд оштрафовал тулячку на 2000 рублей за это нарушение, а также на 4000 рублей за неповиновение законному требованию сотрудника правоохранительных органов: в сентябре 2022 года женщина отказалась предъявить паспорт полицейскому и нецензурно его обругала, а потом и вовсе пыталась убежать.