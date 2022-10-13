В Туле проходят межрегиональные соревнования по боксу памяти Романа Жабарова Фото: материалы пресс-служб

12 октября в спортивном комплексе «Металлург» в Туле стартовали межрегиональные соревнования по боксу класса «Б», посвященные памяти Романа Жабарова.

Этот традиционный турнир даёт возможность молодым боксёрам заявить о себе, показать мастерство и повысить профессиональные навыки.

В соревнованиях, посвященных памяти знаменитого тульского тренера, принимают участие 313 спортсменов 2006 - 2009 годов рождения из 15 регионов России: Тульской, Брянской, Белгородской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Калужской, Рязанской, Орловской, Ивановской, Вологодской, Смоленской, Московской, Курской, Тамбовской областей и Москвы.

Финальные бои состоятся 15 октября.