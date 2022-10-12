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Общество12 октября 2022 14:38

В трех парках Тулы установили экстренные столбики «Гражданин-полицейский»

С их помощью посетители парка могут сообщить полиции о правонарушении
Источник:kp.ru
В трех парках Тулы установили экстренные столбики «Гражданин-полицейский»

В трех парках Тулы установили экстренные столбики «Гражданин-полицейский»

Фото: материалы пресс-служб

На территории трех парков Тулы - Пролетарского, Комсомольского и Баташевского сада - появились - экстренные столбики «Гражданин-полицейский».

На этих терминалах расположены кнопки экстренной связи, которые позволяют напрямую соединиться с дежурной частью отделов полиции города, чтобы сообщить о правонарушении.

При необходимости, на место происшествия приедет наряд полиции. Вопрос о ложных вызовах рассматривается в каждом случае индивидуально.

Аналогичные столбики установлены в Центральном парке культуры и отдыха осенью 2019 года.