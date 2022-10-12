В Тульской области осудят девушку, обвинившую врачей в смерти несуществующего новорожденного Фото: Архив "КП"

В Новомосковске прокурор утвердил обвинение в отношении 20-летней местной жительницы: она обвиняется в заведомо ложном доносе о совершении преступления.

По версии следствия, девушка, лгавшая родственникам о своей беременности и нахождении в родильном доме, чтобы объяснить отсутствие ребенка после якобы выписки 30 июля 2022 года, обвинила врачей больницы Новомосковска в умерщвлении ее ребенка. Продолжая обманывать родственников, 4 августа она обратилась в отдел полиции. Там ее предупредили об ответственности за заведомо ложный донос, но девушка все же написала письменное заявление, в котором обвинила медицинский персонал в похищении либо убийстве ее новорожденного ребенка.

При проверке доводов заявительницы было установлено, что беременность у нее отсутствовала вовсе, и в медицинское учреждение для родов она не поступала.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Новомосковский районный суд Тульской области для рассмотрения по существу.

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