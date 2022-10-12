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Общество12 октября 2022 13:29

В Туле в одном из дворов Заречья жители поставили сразу два шлагбаума

Отмечается, что каждый из них открывается отдельно - таким методом жители делят территорию
Источник:kp.ru
В Туле в одном из дворов Заречья жители поставили сразу два шлагбаума

В Туле в одном из дворов Заречья жители поставили сразу два шлагбаума

Фото: соцсети

Как сообщили 12 октября в соцсетях туляки, во дворе между двумя домами в тульском Заречье жители решили поделить территорию и установили сразу два независимых друг от друга шлагбаума. Так отличились жители домов по улице М. Горького, 20 и улице Арсенальной, 3.

В комментариях некоторые пользователи пошутили, что нужно установить и третий шлагбаум, а то двух мало. Но кое-кто из комментаторов посчитал, что ничего необычного в ситуации нет, а местные жители могут сами решать — нужно ли им устанавливать еще один шлагбаум.