В Туле в одном из дворов Заречья жители поставили сразу два шлагбаума Фото: соцсети

Как сообщили 12 октября в соцсетях туляки, во дворе между двумя домами в тульском Заречье жители решили поделить территорию и установили сразу два независимых друг от друга шлагбаума. Так отличились жители домов по улице М. Горького, 20 и улице Арсенальной, 3.

В комментариях некоторые пользователи пошутили, что нужно установить и третий шлагбаум, а то двух мало. Но кое-кто из комментаторов посчитал, что ничего необычного в ситуации нет, а местные жители могут сами решать — нужно ли им устанавливать еще один шлагбаум.