В Туле на 40% завершили работу по реставрации стены Всехсвятского кладбища Фото: материалы пресс-служб

В Туле продолжается начатая в прошлом году работа по приведению в порядок территории некрополя Всехсвятского кладбища. В 2022 году исполнилось 250 лет со дня его основания по распоряжению императрицы Екатерины II.

Так, за счет средств муниципального бюджета в этом году ведется противоаварийный ремонт и реставрация отдельных участков стены Всехсвятского кладбища на участке со стороны ул. Л. Толстого – объекте культурного наследия регионального значения.

Работы по восстановлению кладки проводят поэтапно: сначала сняли ослабленный кирпич, усилили основание и после этого путем воссоздания кирпича сделали стену. Стена состоит как из исторических кирпичей, сохранивших свои несущие способности, так и из новых. Сейчас выполняют работы первого этапа воссоздания стены, затем приступят к состариванию кирпича методом браширования. Работы выполнены на 40% и идут в соответствии с графиком.

Работы планируется завершить до конца ноября 2022 года.