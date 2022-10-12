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Происшествия12 октября 2022 12:23

Тульского предпринимателя осудят в Брянске за взятку главврачу в 2,7 млн рублей

За эти деньги руководство больницы должно было заключить договор с тульской фирмой на поставку медицинских товаров
Источник:kp.ru
Тульского предпринимателя осудят в Брянске за взятку главврачу в 2,7 млн рублей

Тульского предпринимателя осудят в Брянске за взятку главврачу в 2,7 млн рублей

Фото: Архив "КП"

В Брянске уголовное дело заведено на 42-летнего индивидуального предпринимателя из Тулы, который обвиняется в том, что дал взятку бывшему главврачу и заведующей аптекой городской больницы №1.

По данным следствия, в период с февраля 2018 года по октябрь 2021 года тульский предприниматель передал главному врачу Брянской городской больницы №1 и заведующей аптекой этой лечебницы несколько сумм, составивших в общей сложности 2,735 млн рублей. За эти деньги руководство больницы должно было заключить договоры с тульской фирмой на поставку медицинских товаров.

В настоящее время расследование завершено. Материалы уголовного дела направлены в суд.