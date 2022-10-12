В Туле при пожаре на улице Горького пострадал 69-летний мужчина Фото: материалы пресс-служб

12 октября в 09:57 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по улице Горького в Туле. На место происшествия выехали семь пожарных расчетов и автолестница для работы на верхних этажах здания, которые справились с открытым пламенем за 17 минут.

Из горящего здания эвакуировали взрослого и ребенка, еще двух человек по лестничному маршу спасло звено газодымозащитной службы.

Один из спасенных, 69-летний мужчина, пострадал - он получил отравление продуктами горения.

В результате происшествия в комнате обгорел диван, шкаф, закоптились стены и потолок по всей площади квартиры.

Причина пожара устанавливается.