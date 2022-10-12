Тульская прокуратура организовала проверку после сообщений о загрязнении Воронки Фото: материалы пресс-служб

Тульская природоохранная прокуратура совместно со специалистами министерства природных ресурсов и экологии Тульской области,проводит проверку после сообщений в соцсетях и СМИ о загрязнении реки Воронки.

Напомним, обеспокоенные жители Тулы обратились к активистам-экологам и рассказали, что в реке Воронке в районе Павшинского моста на поверхности воды появилась маслянистая пленка с характерной радужной окраской и запахом растворителя. В доказательство очевидцы прислали видео и фотоматериалы.

Сотрудники ведомства выехали на место для осмотра береговой полосы Воронки, взяли пробы природной воды из реки для определения возможных превышений концентраций загрязняющих веществ.

По результатам проверки при наличии оснований примут комплекс мер прокурорского реагирования.