В Тульской области Роспотребнадзор нашел отклонения в блюдах в школьных столовых Фото: Архив "КП"

За сентябрь сотрудники Роспотребнадзора провели проверки в 32 школах Тульской области. Оценивалась организация горячего питания школьников и его качества: проводились лабораторные исследования готовых блюд, продовольственного сырья, пищевых продуктов и смывов на соответствие требованиям санитарного законодательства.

Так, по данным ведомства, специалисты взяли 134 пробы готовых блюд и нашли отклонения в пяти образцах. Отклонения выражались в несоответствии калорийности нашли.

Все 67 взятых проб сырья и пищевой продукции успешно прошли проверку на соответствие по микробиологическим, санитарно-химическим показателям и показателям фальсификации, а также по части соблюдения температуры и веса блюд.

Тем не менее, были выявлены:

- несоблюдение правил мытья посуды, правил хранения суточных проб,

- нарушения технологии приготовления блюд,

- нарушения требований к маркировке и условиям хранения продуктов.