В Туле в ДТП на перекрестке пострадала 83-летняя автоледи на Chevrolet
Фото: материалы пресс-служб
11 октября в 06:00 на пересечении улицы Нестерова с улицей Панфиловцев в Туле произошло ДТП с пострадавшим.
По предварительной информации, 83-летняя женщина на автомобиле Chevrolet Niva на перекрестке неравнозначных дорог не уступила путь автомобилю Volvo XC под управлением 48-летней женщины.
В результате ДТП пожилая женщина, находившаяся за рулем автомобиля Chevrolet, была госпитализирована с различными травмами.