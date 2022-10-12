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Происшествия12 октября 2022 10:29

В Туле в ДТП на перекрестке пострадала 83-летняя автоледи на Chevrolet

На пересечении неравнозначных дорог она не пропустила автомобиль Volvo
Источник:kp.ru
В Туле в ДТП на перекрестке пострадала 83-летняя автоледи на Chevrolet

В Туле в ДТП на перекрестке пострадала 83-летняя автоледи на Chevrolet

Фото: материалы пресс-служб

11 октября в 06:00 на пересечении улицы Нестерова с улицей Панфиловцев в Туле произошло ДТП с пострадавшим.

По предварительной информации, 83-летняя женщина на автомобиле Chevrolet Niva на перекрестке неравнозначных дорог не уступила путь автомобилю Volvo XC под управлением 48-летней женщины.

В результате ДТП пожилая женщина, находившаяся за рулем автомобиля Chevrolet, была госпитализирована с различными травмами.