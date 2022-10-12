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Происшествия12 октября 2022 9:57

63-летний мужчина на ГАЗе погиб в тройном ДТП в Донском Тульской области

Также в столкновении пострадала 46-летняя женщина-водитель
Источник:kp.ru
63-летний мужчина на ГАЗе погиб в тройном ДТП в Донском Тульской области

63-летний мужчина на ГАЗе погиб в тройном ДТП в Донском Тульской области

Фото: материалы пресс-служб

11 октября в 16:55 на 15-м километре автодороги «Новомосковское кольцо» в Донском Тульской области произошло смертельное ДТП.

По предварительной информации, 63-летний мужчина на автомобиле ГАЗ-3110 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Lada Vesta под управлением 46-летней женщины. От удара автомобиль Lada столкнулся с ехавшим в попутном направлении автомобилем Chevrolet Lanos под управлением 19-летнего молодого человека.

В результате ДТП водитель автомобиля ГАЗ погиб на месте от полученных травм, кроме того, пострадала женщина-водитель автомобиля Lada - ее отпустили после оказания медицинской помощи.