63-летний мужчина на ГАЗе погиб в тройном ДТП в Донском Тульской области Фото: материалы пресс-служб

11 октября в 16:55 на 15-м километре автодороги «Новомосковское кольцо» в Донском Тульской области произошло смертельное ДТП.

По предварительной информации, 63-летний мужчина на автомобиле ГАЗ-3110 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Lada Vesta под управлением 46-летней женщины. От удара автомобиль Lada столкнулся с ехавшим в попутном направлении автомобилем Chevrolet Lanos под управлением 19-летнего молодого человека.

В результате ДТП водитель автомобиля ГАЗ погиб на месте от полученных травм, кроме того, пострадала женщина-водитель автомобиля Lada - ее отпустили после оказания медицинской помощи.