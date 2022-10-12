В Туле выявили очаг бруцеллеза животных: в очаге болезни объявлен карантин Фото: Архив "КП"

Как сообщает пресс-служба Комитета ветеринарии, в Туле в селе Барыково был выявлен очаг бруцеллеза животных. Заболели трое животных, относящихся к крупному рогатому скоту, и пять - к мелкому рогатому скоту. В очаге заболеванияустановили карантин.

Отмечается, что эта опасная инфекция передается от больных животных человеку и характеризуется множественным поражением органов. Симптомы заболевания выражаются в лихорадке, диарее, болях в животе и нарушениях сна.

Профилактикой заболевания является термическая обработка продуктов животного происхождения и отсутствие контактов с животными.