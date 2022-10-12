Тулячка накопила 131 штраф ГИБДД на общую сумму почти в 164 тысячи рублей Фото: Архив "КП"

Жительница Тульской области накопила 131 штраф, выписанный Госавтоинспекцией, но оплачивать долг не спешила. Всего на исполнении в отделении судебных приставов Богородицкого и Воловского районов Тульской области находились исполнительные производства о взыскании с 35-летней женщины почти 164 тысяч рублей.

В основном штрафы выписывали за проезд на запрещающий сигнал светофора, игнорирование дорожных знаков или разметки, нарушение правил расположения автомобиля на проезжей части, встречного разъезда или обгона, а также превышение установленной скорости движения.

Гражданку уведомили о том, что на нее заведены исполнительные производства, а также о сроках оплаты долга, но она проигнорировала эти предупреждения.

В результате приставы сделали запрос в банки и установили, что на неплательщицу зарегистрирован счет, на котором есть необходимая сумма. Судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании суммы долга за счет денег на банковском счету, и таким образом задолженность была погашена в полном объеме.