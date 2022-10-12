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Происшествия12 октября 2022 8:10

В Туле в районе Зеленстроя с рельсов сошел трамвай

Движение трамваев остановлено в обоих направлениях
Источник:kp.ru
В Туле в районе Зеленстроя с рельсов сошел трамвай

В Туле в районе Зеленстроя с рельсов сошел трамвай

Фото: соцсети

Утром 12 октября в Туле на проспекте Ленина в районе Зеленстроя произошло ЧП: с рельсов сошел трамвай. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы происшествия.

Никто из людей не пострадал, но движение трамваев оказалось парализовано в обоих направлениях.

Как сообщили в МКП «Тулгорэлектротранс», на месте происшествия уже работает аварийная бригада и служба пути. Специалисты осмотрят трамвайное полотно, вагон направят в депо для установления причины схода. В ближайшее время движения будет восстановлено.