В Туле в районе Зеленстроя с рельсов сошел трамвай Фото: соцсети

Утром 12 октября в Туле на проспекте Ленина в районе Зеленстроя произошло ЧП: с рельсов сошел трамвай. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы происшествия.

Никто из людей не пострадал, но движение трамваев оказалось парализовано в обоих направлениях.

Как сообщили в МКП «Тулгорэлектротранс», на месте происшествия уже работает аварийная бригада и служба пути. Специалисты осмотрят трамвайное полотно, вагон направят в депо для установления причины схода. В ближайшее время движения будет восстановлено.