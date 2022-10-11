24-летний туляк отдал 200 тысяч рублей за интимные услуги, которых не получил Фото: Архив "КП"

На территории Тульской области за прошедшие сутки 13 местных жителей отдали мошенникам 5 203 579 рублей. Отмечается, что люди самовольно передают деньги преступникам, хотя и информированы о разных способах обмана.

Например, 24-летний молодой человек из Тулы лишился 200 тысяч рублей, которые он перевёл в качестве предоплаты за оказание интимных услуг, используя один из сайтов объявлений подобного рода. Услуги он, разумеется, не получил.

55-летний тульский пенсионер при попытке продажи гаража, используя один из сайтов бесплатного размещения объявлений, попался на уловки злоумышленников и лишился 100 тысяч рублей. Аналогичным способом «приобрёл» гараж 61-летний житель Новомосковска, который перевёл мошенникам также 100 тысяч рублей.

Но самыми распространенными по-прежнему являются мошенничества, когда неизвестные звонят по телефону, представляются сотрудниками банков или полиции и уговаривают граждан перечислить деньги на указанные ими банковские счета или номера сотовых телефонов.

Так, 52-летняя жительница Киреевска перевела предприимчивым преступникам 1 812 000 рублей, из которых 1,5 миллиона были оформлены в кредит. По аналогичной схеме на 1 406 764 рубля обманули ещё одного 47-летнего туляка. 30-летняя тулячка лишилась 695 тысяч рублей, а 30-летняя жительница Каменского района 45 300 рублей.