12 октября из-за плановых работ в Туле без электричества останутся десятки жилых домов Фото: Архив "КП"

12 октября несколько десятков домов в Туле останутся без электричества из-за плановых ремонтных работ на участках сети. Сотрудники электроснабжающей организации проведут ремонт и замену оборудования, выправку опор и другие работы.

Света не будет по следующим адресам:

с 09:00 до 12:00 - ул. Клюева, 1-39 (нечётн.), 2-28 (чётн.), 21-а; ул. Шевченко, 13, 14, 26, 28, 28-а; ул. Станиславского, 37-а, 37-в; ул. Циолковского, 12-а, 14-а, 16, 18, 41, 43, 45, 49, 49-а, 51; ул. Щорса, 1, 2; пер. Циолковского, 22; ул. Пархоменко, 1-43 (нечётн.), 2-38 (чётн.), 43-а, 27-а;

с 09:00 до 16:00 - ул. Кауля, 18, 20; ул. Староникитская, 105, 105-а, 107-б;

с 09:00 до 17:00 - ул. Оборонная, 2-22 (чётн.), 23-а; ул. Войкова, 1-9 (нечётн.), 4, 6; Хлебная пл., 4; ул. Староникитская, 10, 10-а; ул. Карпова, 31-69 (нечётн.), 28-70 (чётн.); 8-й пр-зд, 54-74 (чётн.), 45-61 (нечётн.), 54-а; 9-й пр-зд, 48-66 (чётн.), 53-75 (нечётн.), 58-а, 58-б, 60-б; 10-й пр-зд, 59-91 (нечётн.), 54-76 (чётн.); 11-й пр-зд, 57-79 (нечётн.), 62-88 (чётн.); ул. Кап. Громова, 7-17 (нечётн.), 8-34 (чётн.); ул. Кобзева, 59-65 (нечётн.), 60-64 (чётн.); ул. Маргелова, 66, 67, 68; пр-т Ленина, 112-а, 112-б; Лесная опушка, 1; п. 2-й Западный: ул. Жуковского, 1-а, 6-а, 1, 2, 4; п. 1-й Западный: ул. Грибоедова, 1; ул. Никитина, 25, 31, 33, 35, 37; п. Менделеевский: ул. М. Горького, 1-9 (нечётн.), 6, 8; ул. Маяковского, 1-8; ул. Полевая, 1-9; ул. Мичурина, 4-22 (чётн.), 1-19 (нечётн.); ул. Ленина, 1-9 (нечётн.), 8, 10, 12; Мясново: ул. Рогова, 52-58 (чётн.); 8-й пр-зд, 74; 9-й пр-зд, 53-а, 53-73 (нечётн.), 42-64 (чётн.); 10-й пр-зд, 41-63 (нечётн.), 44-а, 44-б, 44-в, 45-а, 46-а, 42-а, 42-60 (чётн.), 50-а; ул. Воздухофлотская, 84, 86, 57, 34-48 (чётн.);

с 09:30 до 13:30 - ул. Вильямса, 24, 26, 28, 30, 38;

с 12:00 до 15:00 - ул. 1-я Хомутовка, 1-33 (нечётн.), 2-12 (чётн.), , 1-а, 4-а, 4-г, 4-д, 6-а, 26, 28, 32, 34, 36, 38; ул. Р. Люксембург, 8-б; ул. 2-я Хомутовка, 2; ул. Томпа, 1.