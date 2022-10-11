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Общество11 октября 2022 14:21

В Туле планируется реконструкция Орловского путепровода и моста на Красноармейском проспекте

На эти работы планируется потратить почти 38 миллионов рублей
Источник:kp.ru
В Туле планируется реконструкция Орловского путепровода и моста на Красноармейском проспекте

В Туле планируется реконструкция Орловского путепровода и моста на Красноармейском проспекте

Фото: Архив "КП"

Орловский путепровод, расположенный в Туле на проспекте Ленина и пересекающий Рязанское шоссе, а также мост через реку Воронку на Красноармейском проспекте у Московского вокзала реконструируют по заказу городского управления по транспорту и дорожному хозяйству.

Сейчас размещены заявки на выполнение проектно-изыскательных работ. На 34-метровом Орловском путепроводе проектировщик определит габариты шестиполосной проезжей части, рассчитает нагрузки и определит параметры тротуаров и велодорожек. На подготовку документации выделено 19,08 млн рублей и 270 календарных дней.

Мост через реку Воронку на Красноармейском проспекте имеет длину около 33,8 метров, расчетные нагрузки также должны будут уточнить при проектировании. Уже известно, что ширина тротуара и дорожки предварительно составит три метра. Эксперты, обследовавшие мост, нашли течи, нарушение гидроизоляции, трещины, коррозию и другие дефекты.

На работы, как и в случае с Орловским путепроводом, дается 270 календарных дней и 18,6 млн рублей.