Туляки сняли патриотический клип на песню «Нас не отменишь» Фото: соцсети

Тульский областной центр молодежи опубликовал в своей группе в соцсетях клип на композицию «Нас не отменишь», подготовленный в рамках челленджа #НЕОТМЕНИШЬНАС.

В клипе туляки отразили самые запоминающиеся и красивые локации города - Казанскую набережную, Тульский кремль, городское пространство «Искра», Центральный парк, а также дополнили панорамными съемками Тулы с высоты птичьего полета.

Туляки по достоинству оценили клип и песню в комментариях.