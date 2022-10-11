Туляки сняли патриотический клип на песню «Нас не отменишь»
Фото: соцсети
Тульский областной центр молодежи опубликовал в своей группе в соцсетях клип на композицию «Нас не отменишь», подготовленный в рамках челленджа #НЕОТМЕНИШЬНАС.
В клипе туляки отразили самые запоминающиеся и красивые локации города - Казанскую набережную, Тульский кремль, городское пространство «Искра», Центральный парк, а также дополнили панорамными съемками Тулы с высоты птичьего полета.
Туляки по достоинству оценили клип и песню в комментариях.