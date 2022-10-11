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Общество11 октября 2022 13:41

Туляки сняли патриотический клип на песню «Нас не отменишь»

В клипе можно увидеть достопримечательности Тулы - кремль, Казанскую набережную и другие
Источник:kp.ru
Туляки сняли патриотический клип на песню «Нас не отменишь»

Туляки сняли патриотический клип на песню «Нас не отменишь»

Фото: соцсети

Тульский областной центр молодежи опубликовал в своей группе в соцсетях клип на композицию «Нас не отменишь», подготовленный в рамках челленджа #НЕОТМЕНИШЬНАС.

В клипе туляки отразили самые запоминающиеся и красивые локации города - Казанскую набережную, Тульский кремль, городское пространство «Искра», Центральный парк, а также дополнили панорамными съемками Тулы с высоты птичьего полета.

Туляки по достоинству оценили клип и песню в комментариях.