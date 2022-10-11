Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 октября 2022 13:22

Нет воды с 19 сентября: когда вернут водоснабжение жителям села под Новомосковском Тульской области

В поселке установили новый насос, а чтобы нормализовать давление воды, приступили к прочистке артезианской скважины
Источник:kp.ru
Нет воды с 19 сентября: когда вернут водоснабжение жителям села под Новомосковском Тульской области

Нет воды с 19 сентября: когда вернут водоснабжение жителям села под Новомосковском Тульской области

Фото: Архив "КП"

10 октября в рамках оперативного совещания в правительстве Тульской области рассмотрели обращения граждан.

В частности, жители поселка Красный Богатырь под Новомосковском пожаловались, что с 19 сентября в их населенном пункте нет воды.

Заместитель главы администрации Новомосковска пояснил, что в поселке установили новый насос, а чтобы нормализовать давление воды, приступили к прочистке артезианской скважины. Работы будут завершены в течение пяти дней.

Губернатор Алексей Дюмин поручил министру жилищно-коммунального хозяйства Тульской области держать вопрос на контроле.