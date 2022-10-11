Нет воды с 19 сентября: когда вернут водоснабжение жителям села под Новомосковском Тульской области Фото: Архив "КП"

10 октября в рамках оперативного совещания в правительстве Тульской области рассмотрели обращения граждан.

В частности, жители поселка Красный Богатырь под Новомосковском пожаловались, что с 19 сентября в их населенном пункте нет воды.

Заместитель главы администрации Новомосковска пояснил, что в поселке установили новый насос, а чтобы нормализовать давление воды, приступили к прочистке артезианской скважины. Работы будут завершены в течение пяти дней.

Губернатор Алексей Дюмин поручил министру жилищно-коммунального хозяйства Тульской области держать вопрос на контроле.