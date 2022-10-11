В Тульской области после вмешательства прокуратуры устранили свалку площадью 9,5 тысяч квадратных метров Фото: материалы пресс-служб

В Дубенском районе прокуратура провела проверку, которая установила, что вблизи дома № 4 по улице Центральнойв деревне Надеждино Дубенского района Тульской области располагалась несанкционированная свалка отходов площадью около 9,5 тысяч квадратных метров.

При этом орган местного самоуправления (администрация района) не принял надлежащих мер, чтобы своевременно выявить и ликвидировать свалку.

По результатам проведенной проверки прокурор района внес главе администрации представление и направил в суд исковое заявление. Также по постановлению прокурора должностное лицо администрации привлекли к административной ответственности.

В настоящее время несанкционированная свалка ликвидирована.