В Тульской области волонтеры помогут семьям мобилизованных с бытовыми вопросами Фото: Архив "КП"

От семей мобилизованных граждан в Тульской области поступают запросы об оказании помощи в решении житейских проблем, рассказал на брифинге для СМИ министр молодежной политики Тульской области Алексей Давлетшин. По его словам, ситуации у всех разные: кому-то не с кем оставить ребёнка, кому-то нужна помощь в решении бытовых вопросов. Теперь им будут оказывать помощь

При участии движения #МыВместе в каждом муниципалитете Тульской области действуют волонтерские центры, оказывающие семьям мобилизованных адресную помощь. Волонтеры доставляют семьям мобилизованных продукты и лекарства, помогают их пожилым родителям и присматривают за их детьми.

Заявки поступают через федеральную горячую линию 8-800-200-34-11 и обрабатываются региональным координатором акции. Кроме того, на линии проекта «Мой семейный центр» 129 можно получить психологическую и юридическую помощь.

Все желающие присоединиться к волонтерскому корпусу могут зарегистрироваться на портале ДОБРО.РФ или обратиться в региональный Центр развития добровольчества.