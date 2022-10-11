Больше 100 туляков записались на курсы начальной военной подготовки Фото: Архив "КП"

Министр молодежной политики Тульской области Алексей Давлетшин доложил на брифинге для СМИ о работе волонтеров во время частичной мобилизации.

Так, он рассказал, что добровольцы помогают семьям мобилизованных, а также организуют курсы начальной военной подготовки для желающих, которые стартуют 13 октября. Курсы рассчитаны на 16 часов и включают в себя блоки:

- военно-медицинская подготовка; - огневая подготовка; - тактическая подготовка; - топография; - личное снаряжение; - РХБЗ; - международное гуманитарное право.

Заявки подали уже более 100 человек. Отмечается, что с мобилизацией курсы никак не связаны и проводятся для тех, кто хочет вспомнить навыки начальной военной подготовки или получить новые знания.