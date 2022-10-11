В Тульской области 40-летний безработный украл две бензопилы Фото: Архив "КП"

В Киреевском районе Тульской области в полицию с заявлением о краже обратился 44-летний житель поселка Октябрьский. Мужчина пояснил, что с террасы его дома украли две бензопилы.

Полицейским удалось установить личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника, которым оказался 40-летний безработный житель этого же поселка. Задержанный злоумышленник признался в содеянном, а похищенное у него обнаружили и изъяли.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства данного происшествия.