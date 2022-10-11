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Общество11 октября 2022 10:00

В Туле рядом с остановкой "Педуниверситет" установили знак "Пешеходная зона"

Ранее на этой территории постоянно парковались автомобили, вызывая недовольство туляков
Источник:kp.ru
В Туле рядом с остановкой "Педуниверситет" установили знак "Пешеходная зона"

В Туле рядом с остановкой "Педуниверситет" установили знак "Пешеходная зона"

Фото: соцсети

В Туле на проспекте Ленина рядом с остановкой "Педуниверситет" появился дорожный знак "Пешеходная зона", об этом сообщил телеграм-канал «т а к и ж и в е м».

Как отмечают жители,на этой территории на тротуаре регулярно парковались автомобили, часто настолько плотно, что пешеходам было не пройти. К тому же это привело к разрушению плитки, которой замощена территория.

Теперь же, после установки знака, парковка здесь будет запрещена, а находиться на территории можно будет только пешеходам.