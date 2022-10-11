В Тульской области на горячую линию поступило 17 тысяч звонков по вопросам частичной мобилизации Фото: Арина ВОРОНЦОВА

С 22 сентября на горячую линию 122 поступило более 17 тысяч звонков по вопросам частичной мобилизации, об этом сообщил в ходе оперативного совещания в правительстве Тульской области министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления региона.

Также он отметил, что на прошлой неделе зафиксировали снижение числа звонков практически в 5 раз - это показывает, что результат дают информационная кампания и разъяснения по всем каналам связи.

Губернатор Тульской области подчеркнул, что должна быть организована четкая работа по информированию жителей о медицинском сопровождении, бытовых условиях, выплатах и других темах, связанных с мобилизацией. Жители должны получать грамотные и исчерпывающие ответы на все свои вопросы.