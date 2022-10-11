Юные туляки могут пройти отбор в Клуб Юных Натуралистов Экзотариума Фото: материалы пресс-служб

В октябре 2022 года Тульский областной экзотариум проводит отбор школьников 12-14 лет в Клуб Юных Натуралистов Экзотариума (КЮНТЭ).

Юные туляки могут пройти отбор в Клуб Юных Натуралистов Экзотариума Фото: материалы пресс-служб

Количество участников Клуба не более 12 человек, занятия бесплатные.

Чтобы попасть в Клуб, ребята, любящие природу и желающие посвятить ей свою жизнь и работу (или родители одаренных детей, которым интересна биология) должны связаться с экзотариумом по телефону 77-01-18 (добавочный 4) или 8-902-906-92-45 до 12 октября.

Нужно будет сообщить ФИО, возраст и номер телефона для связи, после чего мы пригласим вас на встречу, по результатам которой определятся члены Клуба.

Начало работы Клуба планируется с 17 октября.

Вступительное испытание пройдет в формате собеседования с обсуждением вопросов экологии и зоологии, интересующих направлений и тем.