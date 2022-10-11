Новый светофор для пешеходов установят в Туле на улице Коминтерна Фото: Архив "КП"

С 14 октября рядом с домом № 30 по улице Коминтерна на пешеходном переходе появится светофорное регулирование.

Пешеходной светофор будет работать в режиме табло вызова пешеходов с 08:00 до 17:00, в остальное время – в режиме «желтое мигание».

Для перехода проезжей части по такому светофору нужно нажать соответствующую кнопку и дождаться разрешающего сигнала, либо переходить проезжую часть согласно Правилам дорожного движения в период работы светофора в режиме «желтое мигание».