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Общество11 октября 2022 7:41

Новый светофор для пешеходов установят в Туле на улице Коминтерна

Он начнет работать с 14 октября рядом с домом №30 по данной улице
Источник:kp.ru
Новый светофор для пешеходов установят в Туле на улице Коминтерна

Новый светофор для пешеходов установят в Туле на улице Коминтерна

Фото: Архив "КП"

С 14 октября рядом с домом № 30 по улице Коминтерна на пешеходном переходе появится светофорное регулирование.

Пешеходной светофор будет работать в режиме табло вызова пешеходов с 08:00 до 17:00, в остальное время – в режиме «желтое мигание».

Для перехода проезжей части по такому светофору нужно нажать соответствующую кнопку и дождаться разрешающего сигнала, либо переходить проезжую часть согласно Правилам дорожного движения в период работы светофора в режиме «желтое мигание».