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Спорт11 октября 2022 6:28

Тульский «Арсенал» проиграл в домашнем матче владикавказской «Алании»

Счет по итогам матча составил 0:2 в пользу команды противника
Источник:kp.ru
Тульский «Арсенал» проиграл в домашнем матче владикавказской «Алании»

Тульский «Арсенал» проиграл в домашнем матче владикавказской «Алании»

Фото: материалы пресс-служб

В Туле 10 октября в рамках 13-го тура Первой лиги прошел матч «Арсенал» — «Алания», который завершился поражением тульской команды.

Голы в ворота «Арсенала» были забиты на 42-й и 71-й минутах, и несмотря на двойную замену во втором тайме, туляки так и не смогли отыграться.

На 80-й минуте Деспотович получил предупреждение за опасную игру у ворот, а следом за этим на 83-й минуте желтую карточку судья показал и Григалаве.

Матч окончился со счетом 2:0 в пользу команды из Владикавказа.