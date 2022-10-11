Тульский «Арсенал» проиграл в домашнем матче владикавказской «Алании» Фото: материалы пресс-служб

В Туле 10 октября в рамках 13-го тура Первой лиги прошел матч «Арсенал» — «Алания», который завершился поражением тульской команды.

Голы в ворота «Арсенала» были забиты на 42-й и 71-й минутах, и несмотря на двойную замену во втором тайме, туляки так и не смогли отыграться.

На 80-й минуте Деспотович получил предупреждение за опасную игру у ворот, а следом за этим на 83-й минуте желтую карточку судья показал и Григалаве.

Матч окончился со счетом 2:0 в пользу команды из Владикавказа.