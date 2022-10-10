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Общество10 октября 2022 15:00

Тульские предприятия могут бронировать сотрудников от частичной мобилизации

Особое внимание уделят предложениям организаций о бронировании сотрудников предприятий, которые обеспечивают жизнедеятельность в муниципалитетах
Источник:kp.ru
Тульские предприятия могут бронировать сотрудников от частичной мобилизации

Тульские предприятия могут бронировать сотрудников от частичной мобилизации

Фото: Арина ВОРОНЦОВА

10 октября на оперативном совещании в правительстве региона обсудили предоставление отсрочек от призыва по частичной мобилизации и бронирование работников предприятий. Поручено ежедневно контролировать работу муниципальных администраций и призывных комиссий по бронированию.

Также внимание глав администраций обратили на особенно тщательно изучать предложения организаций о бронировании сотрудников предприятий, которые обеспечивают жизнедеятельность в муниципалитетах. После рассмотрения списки утверждает областная комиссия и направляет их в военкомат и в районную комиссию по бронированию.

Одако подчеркивается, что фактическое бронирование сотрудника будет только при условии, что организация надлежащим образом оформит необходимые документы.