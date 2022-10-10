В Туле 11 октября без электричества останутся десятки домов Фото: Архив "КП"

11 октября несколько десятков домов в Туле останутся без электричества из-за плановых ремонтных работ на участках сети. Сотрудники электроснабжающей организации проведут ремонт и замену оборудования, выправку опор и другие работы.

Света не будет по следующим адресам:

с 09:00 до 16:00 - ул. Н. Островского, 63; ул. Док. Гумилевской, 8, 16, 6, 2, 10, 12, 14;

с 09:00 до 17:00 - ул. П. Коммуны, 4-62 (чётн.), 1-61 (нечётн.), 7-а, 27-а, 30-а, 62-б; ул. Грибоедова, 30-62 (чётн.), 29-61 (нечётн.), 58-а; ул. Бабарыкина, 1-17 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. Писемского, 14; ул. Н-Неман, 2-19, 16-а; ул. Куренкова, 44-50 (чётн.), 41-57 (нечётн.), 51/1; ул. Галкина, 237, 256, 260, 262-а; ул. Красина, 4-26 (чётн.), 1-23 (нечётн.), 39; ул. Токарева, 8-32 (чётн.), 11-29 (нечётн.), 23-а, 32-а; ул. Войкова, 24, 24-а, 26; ул. Пионерская, 11-37 (нечётн.), 14-50 (чётн.), 1-а, 35-а; ул. Оборонная, 9-а, 10-а; ул. Староникитская, 10, 73, 73-а, 73-д; п. Южный: ул. 2-я Овражная, 1, 2, 3; ул. Рабочая, 1-19; ул. Зелёная, 1-13; ул. Транспортная, 15-23; п. Победы: ул. Володарского, 2-22 (чётн.), 1-3 (нечётн.), 6-а; ул. Мичурина, 1-17 (нечётн.), 2, 2-а, 7-а; ул. Октябрьская, 1, 2, 7; ул. Чапаева, 1-7 (нечётн.), 2-12 (чётн.), п. Трудовой, 51, 85-114, п. 2-й Западный: ул. Маяковского, 3-35 (нечётн.) 2-22 (чётн.), 25-б; ул. Кольцова, 1-53 (нечётн.), 2-36 (чётн.), 53-а; ул. Гоголевская, 4-32 (чётн.), 1-27 (нечётн.); ул. Тургенева, 1-41 (нечётн.), 2-54 (чётн.); ул. Некрасова, 2-32 (чётн.), 1-33 (нечётн.); ул. Крылова, 1-27 (нечётн.), 2-28 (чётн.), 48; ул. Пушкина, 9-17 (нечётн.), 10-16 (чётн.), 47; ул. Грибоедова, 3-17 (нечётн.), 6-а, 2; ул. Декабристов, 128-150 (чётн.), 95-109 (нечётн.), 109-б, 109-в, 109-г, 109-е; ул. Калинина, 133, 137, 141, 98-108 (ётн.); ул. Патронная, 87-105 (нечётн.), 86-108 (чётн.), 102-а, 102-в;

с 09:30 до 13:30 - 8-й пр-зд, 54-74 (чётн.), 45-61 (нечётн.), 54-а; 9-й пр-зд, 58-66 (чётн.), 67-75 (нечётн.), 58-а; 10-й пр-зд, 76, 91; 11-й пр-зд, 88; ул. Кап. Громова, 7-17 (нечётн.), 10-34 (чётн.).