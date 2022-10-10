В Тульской области 34-летний мужчина пострадал в ДТП с перевертышем в Ясногорском районе Фото: материалы пресс-служб

9 октября в 14:50 на 25-м километре автодороги «Ново-Клейменово-Ясногорск-Мордвес» в Ясногорском районе Тульской области произошло ДТП с пострадавшим.

По предварительной информации, 34-летний мужчина на незарегистрированном в установленном порядке автомобиле «Москвич-2141» превысил скорость и опрокинулся.

В результате ДТП водитель автомобиля был госпитализирован с различными травмами.