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Происшествия10 октября 2022 13:57

В Тульской области 34-летний мужчина пострадал в ДТП с перевертышем в Ясногорском районе

Водителя автомобиля госпитализировали с различными травмами
Источник:kp.ru
В Тульской области 34-летний мужчина пострадал в ДТП с перевертышем в Ясногорском районе

В Тульской области 34-летний мужчина пострадал в ДТП с перевертышем в Ясногорском районе

Фото: материалы пресс-служб

9 октября в 14:50 на 25-м километре автодороги «Ново-Клейменово-Ясногорск-Мордвес» в Ясногорском районе Тульской области произошло ДТП с пострадавшим.

По предварительной информации, 34-летний мужчина на незарегистрированном в установленном порядке автомобиле «Москвич-2141» превысил скорость и опрокинулся.

В результате ДТП водитель автомобиля был госпитализирован с различными травмами.